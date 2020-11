Islamabad (IRNA)- Un groupe d'hommes et de femmes avocats et des membres du Conseil National du Barreau du Pakistan ont protesté jeudi 12 novembre à Islamabad contre l'acte insultant et islamophobe du magazine controversé Charlie Hebdo et ont fermement condamné la position du président français, Emmanuel Macron qui a exprimé son soutien à la repbulication des caricatures injuriant le noble Prophète de l’Islam. (Photo : Zishan Ali)