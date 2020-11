Iran : un automne aux cloueurs d’arc en ciel à Hamedan à l’ouest

Hamedan (IRNA)- En image l’ambiance automnale dans les jardins situés dans le village de Silvar et des vallées qui l’entourent au pied des montagnes d'Alvand. Les images montrent également le village d'Imamzadeh Kouh et la belle région de Ganjnameh dans la vallée d'Abbasabad de Hamadan. Ces paysages immaculés et magnifiques font partie des attractions naturelles de la province de Hamedan. La distance entre la province et son chef-lieu du même nom est d'environ 320 km. (Photo : Adel Bakhoda)