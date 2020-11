Gonbade-Kavous (IRNA)-La deuxième semaine de compétitions équestres, course d'automne, de la ville de Gonbad Kavous au nord-est de l’Iran, s'est déroulée ce jeudi soir 12 novembre 2020, malgré une situation sanitaire au rouge due à l’épidémie du coronavirus, dans cette région frontalière. La course s’est déroulée dans le respect des règles sanitaires en vigueur et sans la présence de spectateurs. Photo : Ali-Asghar Qezel Seflou