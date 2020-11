Ilam (IRNA)-Un agriculteur du district de Karzan de la ville de Sirvan de la province d'Ilam à l’ouest de l’Iran a consacré 7 000 mètres des terres agricoles et potagères familiales à la culture du safran au cours des quatre dernières années. Selon lui, en moyenne un kilo de l’or rouge est récolté chaque année. Cultivé dans diverses régions de notre pays, le safran est l'épice la plus chère du monde et la plus difficile à obtenir.