Don de sang, don de vie

Ahvaz (IRNA) - Depuis le début du mois de novembre, la réserve de produits sanguins en Iran est en baisse et cela pose un risque sérieux pour les patients ayant besoin de sang. L'Organisation nationale de transfusion sanguine ayant besoin de l'aide et de la coopération lance un appel pour que l'effort en faveur du don du sang ne se relâche pas et invite à la poursuite vitale de la collecte de sang et du plasma pour répondre notamment aux besoins des patients atteint du nouveau Coronavirus en cette période difficile de crise sanitaire. Les produits sanguins sont des produits périssables et ils doivent donc être renouvelés régulièrement. Photo : Ali Moarref