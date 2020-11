Le Bazar de Kerman durant les jours du confinement

Kerman (IRNA) – Le grand Marché de Kerman est un des bazars les plus célèbres d'Iran et reflet parfaitement l'architecture traditionnelle des marchés iraniens. Au temps normal, l'ambiance de ce bazar est par la fréquentation d'une foule qui marche dans les couloirs, mangent dans les restaurants traditionnels et négocie avec les marchands. Bien que durant les jours du confinement, les magasins du Marché de Kerman soient fermés en vue de respecter les mesures sanitaires et les protocoles anti-coronavirus mais ces photos peuvent rappeler pourtant les beautés splendides de ce bazar iranien. Photo: Abouzar AhmadiZadeh