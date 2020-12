Le Caravansérail "Coin du Roi des rois" à l'ouest d'Iran

IRNA (Khorramabad) – Le Caravansérail Gouché Shahanshah (Coin du Roi des rois) est l'un des monuments historiques de la période safavide dans la province de Lorestan à l'ouest d'Iran. Situé à 20 km de la ville de Khorramabad, ce caravansérail se trouve à côté du mausolée de "Shodja od-Din Khorshid", l'un des rois de la dynastie des Atabakan de Lorestan, et c'est pour cette raison, que le caravansérail a été nommé "Coin du Roi des rois". Ce caravansérail dispose de 15 chambres et d'une cour de 300 mètres carrés. Derrière le caravansérail se trouve l'étable pour les bétails des caravanes et la partie avant, composée des pièces de 9 mètres carrés, était un lieu de repos pour les passagers. La tombe de Shodja-od-din Khorshid est située à la proximité du caravansérail. Ce mausolée, construit pendant la période safavide et sous le règne de Shahverdi Khan, le dernier roi de la dynastie des Atabakan de Lorestan. Le règne de Shodja-od-din Khorshid a duré trente ans au XIIe siècle. La tombe de ce roi était respectée par le peuple de Lorestan à cause de la justice et de l'équité de son royaume. Le plan extérieur de la tombe est rectangulaire et le plan intérieur est octogonal. La hauteur du dôme est de 12 mètres et au milieu se trouve une tombe sur laquelle se trouve une boîte en bois sculptée et décorées. Photos: Mohammad Yarahmadi