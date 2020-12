Téhéran (IRNA)- En image, le grand parc d’Abidar à Sanandaj à l’ouest de l’Iran. Les feuilles crissent sous les pas, et la forêt prend des teintes dorées et flamboyantes. L’ambiance est si particulière en cette saison: la brume et la rosée ajoutent encore à l’enchantement de redécouvrir la nature parée de couleurs. S’y balader est un plaisir qui réunit petits et grands.