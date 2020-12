Le Jardin Historique de Golestan à KhorramAbad

KhorramAbad (IRNA) – Le jardin historique de Golestan se trouve près de la citadelle historique Falak-ol-Aflak, à Khorramabad dans la province de Lorestan. Les trois jardins Golestan, Sarvestan et Eram de KhoramAbad datent de l'époque Qadjar. Le jardin Golestan de KhorramAbad était la résidence des gouverneurs de la province de Lorestan pendant la période Qadjar. A l'époque Pahlavi, ce jardin et son monument étaient utilisés en tant qu'un club d'officiers ou une maison d'hôtes de l'armée. Des grands arbres, des étangs pleins de poissons, des ruisseaux et une vue attrayante sur la citadelle Falak-ol-Aflak sont quelques-unes des caractéristiques de ce jardin dont les ruisseaux sont alimentés par la source du Golestan qui se trouve à la proximité de ce complexe touristique. Photos: Mohammad YarAhmadi