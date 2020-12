Ispahan (IRNA) – L'équipe des filles ninja iraniennes est formé depuis six ans et pratique sous la supervision de "Tahereh Youssefi". Pendant la pandémie du coronavirus, ces femmes sportives mènent leurs exercices en plein air dans l'un des parcs forestiers d'Ispahan au centre d'Iran. Le sport qu'exercent ces filles iraniennes est en effet le ninjutsu, un ensemble d'arts martiaux et de techniques de combats d'origine japonaise. Photos: Mohammad Babaei