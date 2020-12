Le président Rouhani reçoit les lettres de créance de 7 nouveaux envoyés

Téhéran (IRNA)- Le président Hassan Rouhani a reçu mardi 15 décembre 2020 des copies des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de sept pays à Téhéran. Les nouveaux ambassadeurs de Tunisie, d'Ouganda, de Syrie, d'Indonésie, du Mexique, de Thaïlande et du Japon ont tenu des réunions séparées avec Rouhani et ont officiellement commencé leur mission en soumettant leurs lettres de créance au président iranien. Au cours des réunions, le président a appelé à des efforts tous azimuts pour renforcer les relations entre la République islamique d'Iran et leurs pays respectifs.