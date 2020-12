La maison de Qavam-al-Dowleh à Téhéran

Téhéran (IRNA)- La maison de Qavam al-Dowleh, également connue sous le nom de maison de Vosuq al-dowleh, est l'un des beaux bâtiments historiques situés au cœur de la ville de Téhéran. Elle a été inscrite sur la liste des reliques nationales de l’Iran et elle est visitée par des touristes nationaux et étrangers. Le premier élément qui attire l'attention des visiteurs de cette maison est la symétrie et l'ordre de cette maison qui est recouverte de briques et de bois. De plus, deux entonnoirs symétriques font partie des beaux éléments de cette vieille maison. La maison de Qavam al-Dowleh a été inscrite sur la liste des reliques nationales iraniennes en 1998 avec le numéro d’enregistrement 2024.