Cérémonie commémorative de la mort en martyr du général Soleimani : le Leader reçoit la famille du haut commandant et les organisateurs

Téhéran(IRNA)- A la veille du premier anniversaire de la mort en martyr du haut commandant de l'islam, le général Haj Qassem Soleimani, et de son camarade de lutte anti-terroriste irakien, Abu Mahdi al-Mohandes et d’un groupe de leurs compagnons, lâchement assassinés par les Américains, le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, vient de recevoir ce mercredi 16 décembre, la famille du haut commandant et un groupe d’organisateurs en communiant et retissant des liens avec les proches autour de la mémoire des défunts martyrs.