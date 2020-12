Téhéran (IRNA)-La première nuit de l'hiver, connue sous le nom de « Yalda » ou la « Nuit de Tchelleh » est l'une des plus anciennes célébrations iraniennes où les familles iraniennes se réunissent pour passer la plus longue nuit de l'année. Cette année les Iraniens célèbrent différemment cet évènement immanquable, mais surtout, inoubliable pour cause du coronavirus. (Photographes: Fatemeh Abedi - Mojtaba Mohammadi - Taha Asghar Khani - Raheleh Hessari)