Festival du Cheval 2020 et le Championnat du plus beau Pur-Sang Iranien à Gotvand au sud

Dezfoul (IRNA)- Le 29e Festival du plus beau Pur-Sang iranien a débuté vendredi 25 décembre à Gotvand au sud de l’Iran. Ce concours est devenu le rendez-vous incontournable des plus grands éleveurs de pur-sang iraniens et de tous les amoureux des chevaux. Dans ces compétitions, 116 chevaux de différentes provinces du pays se rivalisent en 2 jours. L'industrie de l'élevage de chevaux a toujours eu une place particulière dans les cités et villages de la région de Gotvand. Pendant ces deux journées, les épreuves de modèle et allure seront jugées par un jury qui attribuera à chaque cheval des notes pour le type, la tête et l’encolure, le corps et la ligne de dos, les jambes et le mouvement. Les prix et les trophées spéciaux contribuent à encourager l’élevage. Photo: Baqer Ebrahimi