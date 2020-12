Mahabad (IRNA) – Le Maître "Pirout Amini Azar" est l'un des plus anciens vanniers de Mahabad. Il tisse des paniers depuis environ un demi-siècle et gagne sa vie de cette façon. La vannerie désigne l'art de tresser des fibres végétales pour réaliser des objets très variés comme corbeilles, paniers, les chapeaux et les nattes. Ce savoir-faire représente un des arts folkloriques des Kurdes à l'ouest d'Iran. Photos: Abdollah Rahmani