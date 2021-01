Anniversaire de la mort en martyr du Général Soleimani : la tour Azadi de Téhéran rend hommage au héros de la nation et de la région

Téhéran (IRNA)- Un éclairage 3D (vidéo mapping) pour commémorer le premier anniversaire de la mort en martyr du très haut général Soleimani et des martyrs du Front de Résistance a été réalisé vendredi soir premier janvier 2021 dans la tour Azadi de Téhéran.(Photo : Abdollah Heidari)

La frappe lâche ordonnée par Donald Trump contre l’une des principales figures iraniennes et régionale anti-Daech a suscité une vague de condamnations en Iran et au Moyen-Orient. La mort en martyr du très haut général Soleimani a endeuillé le cœur de la nation iranienne et de toutes les nations de la région.