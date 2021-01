Téhéran (IRNA)-Ce lundi 5 janvier 2021 sur le Lac Azadi, les meilleurs Iraniennes et Iraniens se disputeront dans les épreuves en deux catégories Homme et Femme associant plusieurs disciplines. Les athlètes se frottent aux 1000 mètres. Mais les kayakistes et les céistes (pratiquant le canoë) peuvent aussi pagayer sur 200 (Secours) ou 500 mètres. (Photo : Amin Jalali)