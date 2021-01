Téhéran (IRNA)- Le pont historique «Kashkan» dans la ville de Khorramabad, à l'ouest de l’Iran, était l'une des plus anciennes voies de transport de cette région et fut emprunté par le roi Shapur Sassanide (309 après JC). Kashkan est un immense pont d'une superficie totale de plus de 200 mètres carrés de piliers et d'une hauteur équivalente à un bâtiment de 12 étages.