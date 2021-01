Iran : la Tour Ala-Oddoleh à Varamin, l'un des premiers monuments inscrits au patrimoine national

Téhéran (IRNA)- Situé sur le bord sud de la place Imam Khomeini à Varamin (autrefois francisé en Véramine), dans le sud de Téhéran, la tour et le tombeau d'Ala Oddoleh est en fait le lieu où repose un certain Seyyed Ala Eddin, souverain de la ville Rey et un descendant du vénéré Imam Zayn al-Abidin (P) (quatrième Imam des musulmans). Il s’agit de l'un des monuments architecturaux de la province de Téhéran et l'un des premiers à être enregistré sur la liste du patrimoine nationale.