Usine de tuiles traditionnelles de Quds Razavi dans l’est de l’Iran

Téhéran (IRNA)- Depuis sa création, l’usine de tuiles traditionnelles de Quds Razavi s'est engagée à respecter les principes d'éthique professionnelle régissant l'environnement des affaires. En s'appuyant sur les compétences et les connaissances de son personnel et en s'appuyant sur l'expérience d'artistes iraniens de renom, tout en améliorant le pouvoir des fournisseurs, en utilisant des technologies de pointe et,en se concentrant sur l'obtention de rendements économiques et le respect de la transparence financière, cette usine s'est toujours efforcée de cultiver l'art original de la tuile traditionnelle dans l'architecture mondiale. La fourniture de services de conseil, la conception, la production de carreaux, la mise en œuvre de façades traditionnelles et la réalisation de divers projets à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran, ainsi que la réparation et la restauration de façades de bâtiments et de monuments historiques, sont quelques-uns des services offerts par l’usine de tuiles traditionnelles de Quds Razavi.