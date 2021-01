Téhéran (IRNA)- Le complexe récréatif du parc Abidar, également connu sous le nom de parc montagneux d'Abidar, est la station balnéaire la plus célèbre et la plus populaire de la ville de Sanandaj dans la province du Kurdistan, parmi les montagnes d'Abidar à une altitude de 2500 mètres et recouverte d'une végétation variée. Le pont mesure 320 mètres de long et 120 cm de large et sa hauteur est de 88 mètres du fond de la vallée d'Abidar.