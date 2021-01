Course de chevaux : session hiver à Gonbad-e Kavous au nord de l’Iran

IRNA (Gonbad Kavous )- Le dernier jour de la neuvième semaine de la course de chevaux d'hiver à Gonbad-e Kavous qui devrait se dérouler sans spectateurs en raison des protocoles sanitaires et dans le respect des gestes barrières et de la distanciation physique, a eu lieu en présence d’une grande foule enthousiaste venus spontanément assister aux compétitions. Une grande foule passionnée de ce sport ont regardé la compétition depuis le bâtiment central et ses alentours. (Photo : Ali Asghar Qezel Soflou).