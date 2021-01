Téhéran (IRNA)-Des prières juives du soir et de la nuit ont eu lieu jeudi 28 janvier à la synagogue de Yousefabad de Téhéran dans le respect des règles sanitaires et ses limites en vigueur pour la lutte contre le Coronavirus. Cette synagogue est l'une des plus grandes synagogues de Téhéran. Son nom hébreu d'origine était Sukat Shalam, mais en raison de son emplacement dans le quartier de Yousefabad , elle porte le même nom. (Photo : Jainia et Juana Abadian)