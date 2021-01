Iran: Ligue nationale du football féminin

Ispahan (IRNA) – Le football féminin continue son développement en Iran. Au niveau domestique, la ligue nationale du football féminin est la compétition la plus prestigieuse pour les équipes iraniennes. Dans le domaine international aussi les équipes iraniennes sont à la recherche des positions encore plus élevées dans les championnats asiatiques du football féminin. Certaines footballeuses iraniennes jouent déjà dans les équipes asiatiques et même européennes. Photos: Zahra Baghban