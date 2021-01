La résidence écotouristique traditionnelle de Khoshnevis dans la ville de Mehriz à Yazd

Téhéran (IRNA)- Ce bâtiment appartient à la période de Qâdjâr. Ses structures principales sont en argile et en boue, et des fils de fleurs et des plaques de plâtre ont été utilisés pour décorer la façade du bâtiment. Aux deux entrées, il y a un porche avec un toit en tuiles avec des résidus de gypse. Après cela, en tournant l'entrée de 90 degrés, nous entrons dans la partie principale de la colonie, le bâtiment principal est une seule façade et est placé à l'est. Le bâtiment dispose d'espaces tels que des salons, des rangements, des écuries et des auberges. Cette maison de jardin a été transformée en éco-lodge après rénovation. Le passage de l'aqueduc mondial de Hassanabad à travers ce jardin a créé une atmosphère agréable et un climat agréable. L'aqueduc Hassanabad de Mehriz dans la province de Yazd avec une histoire de sept cents ans remonte au Moyen Âge islamique, c'est-à-dire au VIIIe siècle et est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.