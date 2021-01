Téhéran (IRNA) - A l'occasion du début des fêtes du 42e anniversaire de la glorieuse victoire de la Révolution islamique, le Guide suprême de la révolution islamique s'est rendu au mausolée de l'Imam Khomeiny et au cimetière des martyrs. À la veille du 42e anniversaire de la glorieuse victoire de la Révolution islamique, l'ayatollah Khamenei a visité le sanctuaire du grand fondateur de la Révolution islamique aux premières heures de ce matin (dimanche). En récitant des prières et le Coran, son Éminence a honoré la mémoire du grand Imam de la nation iranienne. Le Guide suprême de la Révolution islamique a également visité les tombes des martyrs Beheshti, Rajaei, Bahonar et les martyrs de l'attentat terroriste du 28 juin 1981. L'ayatollah Khamenei s'est ensuite rendu au cimetière des martyrs. Le 1er février 1979, lors du retour historique de l'Imam Khomeiny au pays, le cimetière des martyrs était la première place visitée par le fondateur de la Révolution Islamique. L'Imam Khomeiny y a prononcé son discours révolutionnaire annonçant la chute prochaine du régime monarchique.