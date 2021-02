La Coupe de Ski de Fajr à Tochal au nord de Téhéran

IRNA(Téhéran) - Des compétitions de ski de snowboard en grande spirale, ont eu lieu à l'occasion de la « Décade de l’Aube » marquant l’anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d’Iran. L’événement sportif auquel ont participé 110 professionnels a eu lieu ce lundi 8 février à l’initiative et avec le soutien du Complexe sportif et de divertissement du téléphérique de Tochal, de la Fédération nationale de ski et de la délégation de ski de la province de Téhéran. Les participants ont été divisés en 4 catégories (hommes et femmes de moins et de plus de 20 ans) et au final, 11 personnes dont 3 enfants ont été présentés comme gagnants.