Téhéran (IRNA)- La cérémonie d'ouverture du Cinquième Festival Fajr de l'Artisanat s'est tenue aujourd'hui, mardi 9 février, en présence de la Vice-présidente pour les femmes et les affaires familiales, Masoumeh Ebtekar, le Vice-ministre de l'Artisanat et des Arts traditionnels, Pouya Mohammadian, et un groupe d'artistes et d'activistes dans le domaine de l'artisanat.