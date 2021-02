Téhéran accueille un salon international du tourisme et de l'artisanat

Téhéran (IRNA)- L'événement doit se tenir sur une base virtuelle et physique au parc des expositions international permanent de Téhéran du 23 au 26 février. L'événement se déroulera selon les protocoles de santé annoncés par le siège national de la lutte contre les coronavirus. Les prévisions optimistes prévoient cependant que l'Iran atteindra un boom du tourisme après la maîtrise du coronavirus, estimant que son impact serait temporaire et de courte durée pour un pays qui s'est classé troisième destination touristique à la croissance la plus rapide en 2019. L'Iran espère récolter une aubaine de ses nombreux sites touristiques tels que les bazars, les musées, les mosquées, les ponts, les bains publics, les madrasas, les mausolées, les églises, les tours et les manoirs, dont 24 sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Enracinée dans l'ancienne civilisation perse, la nation qui a survécu à de nombreuses invasions extraterrestres et catastrophes naturelles au cours de sa riche histoire tout en maintenant son attrait pour les touristes locaux et étrangers.