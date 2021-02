Le Président Hassan Rohani a reçu les Lettres de créance de cinq nouveaux Ambassadeurs

Téhéran (IRNA)-Le Président de la RII, Hassan Rohani, a reçu, ce mercredi 24 février 2021, les Lettres de créance de cinq nouveaux Ambassadeurs accrédités en Iran. Il s'agit de leurs Excellences Doamna Mirela GRECU de la République roumaine, Romina Guadalupe Perez de la République bolivienne, Ladislav Ballek de la République slovaque, Saliou Niang DIENG de la République du Sénégal et Eric Owusu-Boateng de la République du Ghana. Les cinq diplomates ont relevé la qualité exceptionnelle des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et l’Iran, et pris l'engagement d'œuvrer à leur renforcement et à leur diversification.