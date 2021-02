Championnats d’Iran de polo

Téhéran (IRNA)- L'équipe de polo de la Force terrestre de l'armée iranienne a remporté le championnat des compétitions nationales de la «Coupe du Martyr Soleimani». Les équipes d'Ispahan et de Qasr Firoouzeh de Samand ont respectivement terminé deuxième et troisième. Le tournoi de polo du championnat national «Martyr Soleimani Cup», en l'honneur des 10 jours du Fajr, a eu lieu avec la participation de Samand Qasr Firoozeh, de l'armée de terre, du Naghsh Jahan d'Ispahan et des équipes de Gilan Rakhsh Talesh.