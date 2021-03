Bojnourd (IRNA)- On est en février, et il est déjà en fleurs à Bonjourd. La diminution des précipitations et le temps plus chaud ont provoqué la floraison précoce des arbres à Bojnourd. C'est alors que l'hiver n'est pas encore terminé et qu'il est possible que l'air se refroidisse et que les fleurs gèlent à tout moment. Cependant, voir de belles fleurs en toute saison est spectaculaire. (Photographe: Vahid Khademi)