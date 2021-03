IRNA (Kerman)-Chauffage, four, et lampe tous à pétrole, un nouveau musée vient d’être inauguré dans la ville de Kerman au sud-est de l’Iran, en présence d'Akbar Nematollahi, directeur des musées et du centre de documentation de l'industrie pétrolière de l’Iran. Il propose au public de découvrir sa collection de fabrication d’autrefois. Ce musée intéressent été inauguré dans l'ancien bâtiment du consulat britannique à Kerman. (Photo : Abouzar Ahmadizadeh)