Téhéran (IRNA)-À l'occasion de la journée nationale de l'Arbre célébrée ce jeudi 4 mars en Iran dimanche et la semaine des Ressources naturelles, le Président Hassan Rohani, a planté symboliquement un arbre, manière de reverdir la nature. Etaient présents à la cérémonie Kazem Khavazi, Ministre de l'Agriculture, Ali Asghar Mounessan, Ministre du Patrimoine, de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, et Mahmoud Vaezi, Chef du Bureau présidentiel. (Photo : Ehsan Naderi Pour)