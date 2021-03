L’IRNA et Kazinform organisent une exposition de photos en ligne

Téhéran (IRNA)- L'agence de presse internationale «Kazinform» et l'agence de presse IRNA ont organisé conjointement une exposition de photos en ligne «Norouz: patrimoine culturel de l'Iran et du Kazakhstan». L'exposition photo en ligne se tient à l'occasion du Norouz, la grande fête de l'éveil de la nature, du printemps et du renouveau. L'exposition de photos composée de 100 photographies met en valeur les traditions et coutumes, le patrimoine culturel et la richesse des deux pays.