Bagh-e Narenjestan: l'un des jardins les plus petits et les plus visités de Chiraz

Téhéran (IRNA)- Nommé d'après les oranges amères qui bordent la cour centrale, Bagh-e Narenjestan est l'un des jardins brillamment entretenus de Chiraz. Les oranges amères sont «Narenj» en persan. Bien qu'il soit l'un des plus petits de la ville du sud de l'Iran, le jardin est une destination touristique de choix pour les touristes nationaux et internationaux. Le jardin abrite un pavillon richement décoré appelé Naranjestan-e Ghavam; un complexe appartenant à l’une des familles les plus riches de l’époque Qâdjâr de Chiraz.