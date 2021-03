Nowruz à Chiraz 1400 : les gens se rassemblent au tombeau de Hafez

Téhéran (IRNA)- Shams al-Din Mohammad Hafez-e Chirazi, connu sous le nom de «Hafez», est l'un des plus grands poètes de l'Iran. Le poète de renommée mondiale a vécu au 14ème siècle et nous a laissé des trésors précieux qui nourrissent encore l’âme de l’homme. Son mausolée situé dans la ville iranienne de Chiraz est une attraction touristique depuis des années. Des gens de l'Iran et d'autres pays viennent visiter sa tombe chaque année. Bien que la pandémie de coronavirus ait empêché de nombreux touristes de s'y rendre pendant les vacances de Nowruz, voici quelques photos du site pour se réjouir.