La parade de Haji Firooz et de comédiens enchante les rues de Téhéran

Téhéran (IRNA)- Rien n'était peut-être aussi passionnant et mémorable que la vue de gens excentriques, traditionnellement appelés Haji Firooz. À une centaine de mètres au nord de la place Vali Asr, un certain nombre d'hommes de Haji Firooz, vêtus de costumes rouges et le visage noirci, dansaient, jouaient au Daf, chantaient des parades amusantes et faisaient des cascades pour les gens et des voitures en mouvement. Haji Firooz est le symbole de Nowruz et l'élément principal de la ville heureuse dans les derniers jours de l'année.