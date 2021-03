Rafsanjan (IRNA)- La Maison Agha Ali de Rafsanjan avec une superficie de 7000 m3 est une des plus grandes maisons en adobe (brique traditionnelle) dans le monde entier. L'adobe (Khesht) est de l'argile qui, mélangée d'eau et de paille hachée ou d'un autre liant, est façonnée en briques séchées au soleil ou dans le four. La citadelle de Bam, la plus grande structure en adobe du monde, est enregistrée sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO. Photos: Abouzar AhmadZadeh