Le Kapar traditionnel transformé en hôtel 4 étoiles

Djiroft (IRNA)- Le Kapar est une sorte de logement traditionnel utilisé dans les villages du Sud-est d'Iran dans les provinces de Sistan et Baloutchistan, de Hormozgan et de Kerman. Les habitants de ces provinces construisent le Kapar par des éléments naturels issus des palmiers locaux qui poussent dans ces régions. A Djiroft, au sud de la province de Kerman, un hôtel 4 étoiles a suivi le modèle de ces logements traditionnels pour offrir à ses clients une atmosphère rustique et locale. Photos : Abouzar AhmadiZadeh