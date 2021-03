Iran : un printemps aux couleurs poétiques du pourpre à Semnan au centre

Semnan (IRNA)- L'Arbre de Judée (Cercis siliquastrum), ou Gainier silicastre, est une espèce d'arbres de la famille des Fabaceae. Il s’agit d’un d'un arbre qui a besoin de peu d’eaux et de beaucoup de lumière pour pousser. Il pousse donc bien dans les villes désertiques comme Semnan et ses belles fleurs au printemps aux couleurs poétiques du pourpre rendent la ville belle. Cet arbre a été mentionné dans les vers d’éminents poètes iraniens tels Ferdowsi, Hafez, Rumi, Saadi, Nezami et Ebtehaj. (Photo : Seyyed Abed Mir Massoumi).