Sanandaj (IRNA)-En image le manoir d’Assef de la ville kurdopphone de Sanandaj à l’ouest de l’Iran, en pleine période vacancière de Norzou et du Nouvel An 1400 iranien et de la crise sanitaire du Covid-19. L'un des plus anciens bâtiments de la ville de Sanandaj est le manoir Assef ou la Maison kurde. Il a été construit à l'époque safavide et fait partie du patrimoine national d’Iran. (Photo : Seyed Mosleh Pirkhezranian)