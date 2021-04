Jardin Fath-Abad, un joyau vert au cœur du désert

Téhéran (IRNA)- Situé à 25 kilomètres de la capitale de la province de Kerman, le jardin de l’époque Qâdjâr (1789–1925), qui est l’un des plus anciens jardins de l’Iran, a été construit sous le règne de Fazl-Ali Khan Biglarbeigi, alors gouverneur de la ville. C’est pourquoi le jardin est également connu sous le nom de Biglarbeigi Mansion. Construit vers 1876 et d'une superficie de 13 hectares, le complexe comprend un manoir de deux étages à l'extrémité nord du jardin. Le bâtiment avec des arches des deux côtés et des chambres à trois et cinq portes au milieu a une architecture unique du style euro-iranien qui a modelé le jardin historique de Shazdeh à Mahan. Le bâtiment est entouré d'une piscine en face et de diverses terres agricoles et jardins autour. Les matériaux utilisés dans ce bâtiment sont tous faits d'argile brute et de boue et une couche de plâtre est recouverte dessus.