Maison Asef Vaziri: Maison kurde dans la ville de Sanandaj, dans l'ouest de l'Iran

Téhéran (IRNA)- Le manoir Asef Vaziri, nommé «maison kurde» en tant que symbole de l'identité culturelle de la tribu kurde, est la relique culturelle la plus précieuse de la ville de Sanandaj, à l'ouest de l'Iran. Le bâtiment d'origine de la construction de l'édifice contient la plupart des parties du côté nord qui comprend la salle de cérémonie, les salles et les couloirs et certaines parties des espaces orientaux sont liées à l'ère safavide et les autres parties ou composants ont été ajoutés aux périodes Qajar et Pahlavi. La famille de Motamed Hashemiha (Amjad-Al-Ashraf) est connue comme le premier fondateur de ce bâtiment et probablement Mirza Mohammad Reza Vaziri (le père d'Asif Divan) l'a possédé et cet édifice a obtenu son magnifique final en construisant l'entrée (avec une façade en brique sur le style baroque iranien) et ses parties orientales et occidentales pendant la période Asef Divan.