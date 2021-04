Camp d'entraînement de l'équipe d'Iran de trampoline

Kish (IRNA) - Le camp d'entraînement de l'équipe nationale de trampoline se tient sur l'île de Kish (Golfe Persique) jusqu'au 9 avril. Mohammad SaeidAbadi, Matin Hadji et Arya MamAbdullah, Seyed Hossein Hosseini, Amir Reza Mesgari et Mohammad Mehdi Nadjafi sont les six membres de l'équipe d'Iran de trampoline qui se préparent pour le championnat asiatique de Chine 2021 sous la supervision de l'entraîneur-chef de l'équipe Nasser Khezri. Les compétitions de Chine est une occasion pour les trampolinistes iraniens de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo.