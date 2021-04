L'Iran dévoile 133 réalisations à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire

Téhéran (IRNA)- L’Iran a dévoilé 133 nouvelles réalisations nucléaires réalisées par les experts du pays dans différents domaines de l’industrie nucléaire, notamment les composés quantiques, l’enrichissement, l’eau lourde et le deutérium, les produits radiopharmaceutiques, les lasers, etc. Lors d'une vidéo-conférence samedi, le président Hassan Rouhani a dévoilé les réalisations nucléaires dans les provinces de Téhéran, Markazi, Ispahan, Alborz et Qom pour marquer le 15e anniversaire de la Journée nationale de la technologie nucléaire.