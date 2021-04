Dévoilement du timbre commémoratif de l'église arménienne Saint-Thaddée à Téhéran

Téhéran (IRNA)- La cérémonie de dévoilement du timbre commémoratif de l'église arménienne de Saint-Thaddé (Ghareh Keliseh) et la première exposition culturelle conjointe irano-arménienne a eu lieu dimanche en présence de Ramazan Ali Sobhanifar, PDG de la Compagnie nationale des postes et l’ambassadeur de la République d'Arménie en poste à Téhéran. Saint-Thaddée est un monastère arménien situé dans la province iranienne d'Azerbaïdjan occidental. Le complexe monastique figure sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 6 juillet 2008. (Photo : Juana et Jenia Abadian)