Château historique de Lissar: un millénaire oublié

Rasht (IRNA)- Le château historique et national de Salsal Lissar a plus de mille ans et est l'un des plus anciens monuments historiques de la province de Guilan au nord de l'Iran. Avec une superficie d'environ un demi-hectare sur une colline rocheuse au centre de la ville de Lissar, il se trouve sur une route principale qui relie les deux villes septentrionales de Talesh et d'Astara. Ce château et forteresse historique, situé sur une colline à 80 mètres au-dessus du sol, est un vestige de l'ère seldjoukide. (Photo : Mojtaba Mohammadi)