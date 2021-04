Iran : en image l’ancienne ville historique Belad-e Shapour au sud-ouest

Yasouj (IRNA)-L'ancienne ville de Dehdasht ou Belad-e Shapour est une collection unique d'architecture et d'art de l'ancien Iran, dans la province de Kohgiluye et Boyer-Ahmad, au sud-ouest de l’Iran, qui a atteint son apogée sous la dynastie Seljukide. Cette ville est située à l'angle sud de l'actuelle ville de Dehdasht sur une superficie de 45 hectares. La vieille ville de Dehdasht, également connue sous le nom de Belad-e Shapur, a été fondée à l'origine par le deuxième roi sassanide Shapur I (241-272 CE) en tant que centre commercial et religieux. La ville était prospère pendant la dynastie Seljukide (1038-1118) et Timurid (1370-1507). Dehdasht a des tours de guet et un mur défensif. Il comprend 7 sanctuaires Imamzadeh (mausolées construits en l'honneur des défunts issus des descendants du noble prophète de l'Islam), deux écoles, un caravansérail, quatre mosquées, un grand bazar et des bâtiments résidentiels. En raison des sept Imamzadehs de la ville, elle a été surnommée la ville aux sept dômes. La présence d'un caravansérail et de chemins pavés à Dehdasht suggère que des branches mineures de la route de la soie traversaient la ville. L'ancienne texture de la ville a été inscrite au patrimoine national d’Iran en 1985.